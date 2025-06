Espera-se tempo quente para esta segunda-feira, "com céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade no interior da região Sul, com baixa probabilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada".

Contudo, há "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental".

Segundo o IPMA, o vento vai ser "fraco a moderado (até 25 km/h) predominando do quadrante leste, rodando temporariamente para o quadrante oeste durante a tarde, e soprando moderado a forte (25 a 40 km/h) nas terras altas

das regiões Norte e Centro até ao meio da manhã e nas serras algarvias a partir do final da tarde".

Está prevista a "subida de temperatura, sendo acentuada em alguns locais". As máximas vão oscilar entre os 30ºC (Viana do Castelo) e os 38ºC (Santarém). As mínimas situam-se entre os 13ºC (Leiria) e os 22ºC (Faro e Portalegre).

Segundo o IPMA, até quarta-feira prevê-se que Portugal continental esteja sob “influência conjunta de um anticiclone a sul das ilhas Britânicas e de um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica”.

A situação meteorológica irá aumentar os valores da temperatura máxima, em especial a partir de hoje e um episódio de poeiras em suspensão com origem no norte de África.

Todos os distritos do continente sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Todos os distritos de Portugal continental estão a partir das 09h00 de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 09h00 de hoje e as 18h00 de quarta-feira.

Bragança e Vila Real vão estar sob aviso amarelo entre as 09h00 de hoje e as 00h00 de terça-feira, passando depois a aviso laranja até às 18:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O tempo quente pode prolongar-se até quinta-feira, em especial nas regiões do interior.

Perante a previsão de temperaturas altas, a Direção-Geral de Saúde recomenda à população um consumo regular de água, o uso de roupa larga e fresca e a utilização de protetor solar, de duas em duas horas. Pode ver todas as indicações aqui.

Treze concelhos de cinco distritos em perigo máximo de incêndio

Treze concelhos dos distritos de Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo máximo de incêndio rural estão os concelhos da Pampilhosa da Serra (Coimbra), Sardoal e Mação (Santarém), Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão (Castelo Branco), Gavião e Nisa (Portalegre) Portimão, Monchique, Silves, Loulé, Tavira e São Brás de Alportel (Faro).

Vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental apresentam hoje um perigo muito elevado e elevado de incêndio.

De acordo com os cálculos do IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado em alguns distritos pelo menos até ao fim de semana.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.