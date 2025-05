Com as temperaturas a atingirem valores superiores a 33/35°C na maior parte do território nacional e com previsão de "vento do quadrante norte" e com tendência a rodar gradualmente para leste", assim como "humidade relativa do ar inferior a 30%", estão reunidas condições que podem levar à deflagração de incêndios rurais.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os fogos podem acontecer "especialmente no interior Norte e Centro e na região Sul", pelo que é recomendada a "adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período".

Neste momento, "o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR/25) encontra-se ativado, com cerca de 8.900 operacionais mobilizados, apoiados por mais de 1.800 veículos e 33 meios aéreos".

Medidas de prevenção contra incêndios

Proibição de queimadas e queimas de amontoados: é proibido realizar queimadas extensivas ou queimas de amontoados sem autorização prévia, especialmente em dias de risco de incêndio muito elevado ou máximo;

Proibição de uso de fogo para confeção de alimentos: não é permitido utilizar fogo para confeção de alimentos em espaços rurais, exceto fora das zonas críticas e em locais devidamente autorizados;

Restrições em atividades agrícolas e florestais: é proibido o uso de motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e outros equipamentos que possam gerar faíscas ou calor, especialmente se não estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.

Como acompanhar a informação de risco de incêndio

O risco de incêndio é divulgado pelas autoridades para que a população esteja informada e possa adequar as suas atividades caso exista algum tipo de perigo.

ANEPC: a Proteção Civil "mantém-se em permanente prontidão para responder a qualquer situação de emergência, acompanhando atentamente a evolução do risco de incêndio e disponibilizando informações adicionais sempre que necessário";

IPMA e ICNF: o Instituto Português do Mar e da Atmosfera acompanha a evolução do perigo de incêndio nos próximos dias e dá informações sobre as temperaturas. Também o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas divulga informações úteis;

Informação a nível local: contacte os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Corpos de Bombeiros locais caso necessite de informação específica sobre a sua área de residência;

Fogos.pt: Além da Proteção Civil, também esta plataforma gratuita fornece dados em tempo real sobre incêndios rurais em Portugal, incluindo localização e estado das ocorrências.

Cuidados com a saúde devido ao calor

Além da questão dos incêndios, também a Direção-Geral da Saúde recomendou medidas preventivas face às previsões de aumento de temperatura nos próximos dias.

Hidratação: ingerir pelo menos 1,5 litros de água por dia (equivalente a oito copos);

Proteção solar: aplicar protetor solar com fator superior a 30 a cada duas horas;

Vestuário adequado: usar chapéu e roupas claras, largas e frescas;

Alimentação e refresco: optar por refeições leves e frescas e refrescar-se com água ao longo do dia;