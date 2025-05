Os distritos de Évora, Setúbal e Beja vão estar a partir das 9h00 de hoje e até às 21h00 de sexta-feira sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Já Bragança, Guarda, Vila Real, Santarém, Lisboa, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 9h00 de quinta-feira e as 21h00 de sexta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com o IPMA, as temperaturas em Portugal continental vão continuar a aumentar até sábado, com valores acima dos 33 graus Celsius, prevendo-se uma redução da humidade do ar e ventos fortes, condições meteorológicas que aumentam significativamente o risco de incêndios rurais.

O IPMA prevê "valores superiores a 33/35°C na maior parte do território nacional", ventos do quadrante norte, níveis de humidade relativa do ar inferiores a 30% e noites tropicais no interior das regiões Centro e Sul entre quinta-feira e sábado.

Na sequência da previsão meteorológica, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para o aumento significativo do risco de incêndio rural, especialmente no interior norte e centro e na região sul.

Na nota, a ANEPC recomenda a população a adequar os seus comportamentos tendo em conta o aumento do perigo de incêndios.

“O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR/25) encontra-se ativado, com cerca de 8.900 operacionais mobilizados, apoiados por mais de 1.800 veículos e 33 meios aéreos”, acrescenta a ANEPC.

A previsão de tempo quente levou também a Direção-Geral da Saúde a recomendar medidas preventivas, como a ingestão regular de água, evitando a ingestão de bebidas alcoólicas.

A DGS refere que a exposição solar deve ser evitada entre as 11:00 e as 17:00, recomendando o uso de roupa larga, que cubra a maior parte do seu corpo, e chapéu de abas largas e óculos de sol, bem como protetor solar de fator proteção 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas.

Deve ainda ter-se especial atenção com os doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida e manter-se informado relativamente às condições climáticas para poder adotar os cuidados necessários.

A autoridade de saúde sugere também que sejam feitas refeições frias e leves, comendo mais vezes ao dia, que o trabalho no exterior seja feito acompanhado, que as persianas das casas sejam corridas, e ao entardecer deixar que o ar circule, e que as pessoas se mantenham em ambientes frescos, pelo menos duas a três horas por dia.