Num comunicado, o Metro de Lisboa indicou que a medida foi articulada com a Câmara Municipal de Lisboa e com o Ministério da Saúde e integra o Plano de Contingência para pessoas em situação de sem-abrigo, o qual “visa disponibilizar espaços seguros e abrigados durante as noites com temperaturas particularmente elevadas”.

Assim, as estações Oriente (acesso pelo portão do lado Tejo/centro comercial), Rossio (entrada pela Praça da Figueira, junto ao Rossio) e Santa Apolónia (acesso norte, pelo passeio junto ao edifício da estação) estarão abertas nas noites de hoje para quinta-feira, de quinta para sexta-feira e de sexta-feira para sábado “e prontas a acolher pessoas em situação de sem-abrigo”.

“A medida será acompanhada por ações de vigilância reforçada, em colaboração com a Polícia Municipal, e por um plano de limpeza adequado, assegurando condições dignas nas estações que permanecerão abertas”, acrescenta o Metro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a partir de hoje e até sexta-feira vários distritos do continente sob aviso amarelo devido ao tempo quente, com temperaturas máximas superiores a 35 graus em algumas regiões.

Lisboa vai estar sob aviso amarelo entre as 09h00 de quinta-feira e as 21h00 de sexta-feira.