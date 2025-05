É a primeira vez que um país não hispânico e a literatura num idioma diferente do espanhol são os convidados do Festival Eñe, destacou a Embaixada de Portugal em Espanha, num comunicado.

O Festival Eñe, organizado pela La Fábrica e pelo Círculo de Belas Artes de Madrid (duas entidades culturais privadas), celebra este ano, entre 08 e 30 de novembro, a 17.ª edição.

Portugal será o país convidado, numa "oportunidade única para explorar a riqueza da literatura em língua portuguesa e a sua projeção global", disse a organização, num comunicado.

"O festival contará com a participação de escritores e artistas de língua portuguesa e pela primeira vez alargará o seu olhar a outros continentes, como África", lê-se na mesma nota.

Os primeiros dois nomes confirmados no Eñe de 2025 são as escritoras Lídia Jorge, "uma das grandes figuras da literatura portuguesa contemporânea", e Djaimilia Pereira de Almeida, "uma das vozes mais inovadoras da narrativa luso-africana".

A participação e o protagonismo de Portugal no Festival Eñe deste ano enquadra-se na Programação Cultural Cruzada Espanha-Portugal - 50 Anos de Democracia, acordada entre os dois países para celebrar cinco décadas do fim das ditaduras portuguesa e espanhola.

O protocolo que formalizou o convite a Portugal para estar no Eñe foi assinado em Madrid no final da semana passada, no Círculo de Belas Artes, pelo presidente desta entidades, Juan Miguel Hernández León, pelo presidente de La Fábrica, Alberto Fesser, e pelo embaixador de Portugal em Espanha, José Augusto Duarte.