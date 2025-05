A candidatura, sob o lema “À Moda do Porto”, será apresentada na próxima segunda-feira (dia 2 de junho), pelas 18h, no Pátio das Nações do Palácio da Bolsa.

Em comunicado, o antigo Ministro da Saúde e Eurodeputado, afirma apresentar-se a estas eleições "com experiência e visão, totalmente comprometido com a construção de um Porto moderno, inclusivo e sustentável".

O médico e político diz propor "uma cidade para todos, onde a habitação, a segurança e a mobilidade são prioridades absolutas".

Manuel Pizarro defende "uma transformação digital que coloque o Porto entre as cidades mais modernas e eficientes da Europa, sem nunca perder de vista a sua identidade, proximidade e empatia".