“O PS teve uma posição que foi assumida pelo secretário-geral interino e presidente do partido, Carlos César, que foi no sentido de o PS não vetar nenhum dos nomes apresentados pelos outros partidos, assim como também de recusar que qualquer outro partido pudesse vetar os nomes que fossem apresentados pelo PS. Se o PSD e a AD entenderam propor Aguiar Branco como candidato à presidência da mesa da Assembleia da República, o PS não se opõe a essa proposta”, disse.

Em declarações à margem da apresentação da candidatura de Manuel Pizarro à Câmara do Porto, José Luís Carneiro garantiu também a manutenção das escolhas autárquicas já feitas.

“As escolhas estão feitas, serão respeitadas e é com elas que vamos de novo ao encontro. Já estão milhares de autarcas e candidatos às funções autárquicas em todo o país”, disse.

E prosseguiu: “há algo que as populações sabem bem, o PS e os seus autarcas desempenham funções com grande proximidade e todos os dias trabalham para melhorar as condições de vida das nossas comunidades locais. E essas condições de vida hoje passam muito por responder às prioridades políticas nacionais. A habitação, os transportes, a mobilidade, a aposta na educação e na saúde e sobretudo a qualidade do espaço público e um olhar atento àqueles que carecem de uma atenção especial das políticas sociais”.

Questionado sobre as possibilidades de êxito de Manuel Pizarro, Carneiro considerou que “há boas condições para que o PS volte a ganhar a presidência da Câmara Municipal do Porto”.

“O PS sempre contribuiu em diversas responsabilidades para servir a cidade. O Manuel Pizarro é alguém que conhece muito bem o concelho do Porto, já o serviu também como variador na equipa do Dr. Rui Moreira e tem a vontade de servir e tem a vontade de se colocar ao lado dos cidadãos desta cidade, procurando valorizar áreas que são vitais”, disse.

Das prioridades do candidato citou a “área da habitação, a área da qualificação do espaço público, a melhoria dos transportes e da mobilidade e garantir uma cidade segura e inclusiva”.

“São prioridades que vão de encontro às preocupações dos cidadãos deste município. Eu que aqui vivo entendo que são boas prioridades e portanto aqui estou para lhe manifestar todo o apoio de todo o PS nesta candidatura do Manuel Pizarro”, continuou José Luís Carneiro.

Sobre a disponibilidade hoje manifestada pelo anterior secretário-geral, Pedro Nuno Santos de passar a deputado, o candidato a seu sucessor afirmou ficar “satisfeito” por ele integrar “o grupo parlamentar porque pode certamente dar um importante contributo na defesa dos valores do PS, dos ideais de sociedade pelos quais se bateu, que agora não foram maioritários (…) mas que no futuro voltarão a garantir que eles venham a ser maioritários”.