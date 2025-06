Com um cartaz onde se podia ler "Há genocídio na Palestina", uma mulher confrontou hoje o Presidente da República sobre a inação portuguesa face à crise na Palestina.

Quando Marcelo tentou dialogar com ela, esta recusou, pedindo para não lhe tocar no pescoço, enquanto afirmava que "já conheço as justificações do Presidente que temos".

Depois da mulher se ter ido embora, Marcelo afirmou aos jornalistas presentes que "Portugal, já disse várias vezes, através do Presidente da República, através do primeiro-ministro e do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que está, em conjunto com outros Estados europeus, a estudar e a ponderar para haver uma atitude conjunta sobre essa matéria".