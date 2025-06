No seu discurso de apresentação da candidatura, que decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto, o candidato anunciou que para além da habitação, também a mobilidade e a segurança serão as prioridades caso venha a ser eleito presidente.

Ainda no tema habitação, prometeu mobilizar todos os agentes do setor para conseguir disponibilizar habitação a custo acessível, ao mesmo tempo que deixa que, noutros segmentos, o mercado funcione de forma saudável e, assim, ajude com os seus impostos a financiar o programa de renda moderada e, assim, regenerar e colocar no mercado de habitação os cerca de 20 mil fogos devolutos e degradados que subsistem na cidade, explicou.

Manuel Pizarro adverte, contudo, que o esforço deste programa terá de ser prolongado no tempo.

Sobre a mobilidade, a candidatura “À moda do Porto”, defende uma abordagem que vai além da cidade, e que tenha escala metropolitana e regional, tendo como pano de fundo “o facto de 77% dos carros que circulam no Porto vêm de fora”.

Neste contexto, defende que a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto tem de trabalhar de mãos dadas com a Empresa Metropolitana de Transportes, que os autocarros têm de ser mais confortáveis, de preferência com dois pisos, que as pessoas conheçam os seus horários, assumindo Manuel Pizarro o compromisso de em 2026 tornar gratuito Andante para os maiores de 65 anos.

O candidato do PS defende a expansão do metro do Porto e o apoio à modernização dos táxis, enquanto os TVDE “têm de ser regulados e qualificados” e que o seu número em circulação “tem de ser limitado e regulado, sob pena de canibalizar a cidade as ruas da cidade”, enquanto o metrobus “tem de entrar rápida e urgentemente em funcionamento”.

Ainda no capítulo da mobilidade, defende o desvio do trânsito de pesados da Via de Cintura Interna (VCI) para a Circular Regional Externa do Porto (CREP) e a abolição das portagens circulares ao Porto e a melhoria dos “acessos aos nós problemáticos, desde logo em Francos e no acesso à Autoestrada (A)3 e à A4.

Sobre os modos suaves de circulação, a pé ou de bicicleta, prometeu investir na cidade, mesmo que isso implique “fechar ao trânsito várias artérias do centro da cidade”, lê-se.

Para tratar da terceira prioridade, a segurança, Manuel Pizarro, garante que “haverá maior visibilidade, maior proximidade e maior presença na rua das forças de segurança” a quem “ajudará a equipa com as viaturas adequadas”.

Na sua intervenção perante mais de 400 pessoas, Manuel Pizarro afirmou também que a coesão social “é um pilar da segurança”, assumindo a “liderança de um verdadeiro programa de coesão, oferecendo apoio social e de saúde aos consumidores de estupefacientes, promovendo a sua reinserção”.

Numa fase em que endureceu o discurso, o candidato socialista afirmou que não aceitará “que o investimento no Porto e no Norte sejam relegados para um plano secundário” recusando a ideia que “todo o investimento em Lisboa é nacional e que a todos beneficia”.

Na assistência, entre outros, estiveram o candidato único a secretário-geral do PS, José Luís Carneiro bem como Fernando Paulo, que no atual mandato é vereador do executivo liderado pelo independente Rui Moreira.