Até ao momento contabilizam-se sete feridos leves, confirmou o SAPO24 junto do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Cívil do Oeste.

O Comando Territorial de Leiria da GNR confirmou também ao SAPO24 acidente terá sido na zona de Alfeizerão, ao quilómetro 94 (sentido norte-sul) e está cortada a via direita e central. Neste momento circula-se pela esquerda.

Segundo a Proteção Civil, o acidente envolveu 41 pessoas no autocarro (4 adultos e 37 crianças) e um adulto no veículo pesado. Dos sete 7 feridos leves, 6 são crianças e 1 é adulto, nomeadamente o condutor do autocarro.

No local estiveram 73 operacionais, 33 veículos e um meio aéreo. Foram assistidas um total de 35 pessoas entre adultos e crianças.

Os feridos foram transportados para os hospitais de Torres Vedras e Leiria.