Conhecida pela sua costa com paisagens protegidas, uma forte herança cultural e praias que impressionam quem lá passa, Cascais já é considerada um dos melhores destinos turísticos sustentáveis do mundo, tendo até recebido o Prémio Platina dos Green Destination Awards em março de 2024.

À medida que o interesse pela vila cresce, Cascais tem-se dedicado a equilibrar o turismo com a preservação da natureza e da qualidade de vida dos residentes.

A plataforma Cascais For Tomorrow procura reforçar o compromisso do Município com a sustentabilidade, oferecendo aos viajantes e organizadores de eventos uma forma fácil de avaliar o seu impacto e apoiar projetos comunitários locais.

“Cascais tem muito orgulho de, mais uma vez, liderar o caminho e ser um exemplo a seguir, com uma inovação de alcance mundial. O Cascais For Tomorrow demonstra o compromisso da autarquia em construir um futuro mais sustentável, capacitando os visitantes a serem parte da solução. É também o resultado de um trabalho de equipa exemplar entre o setor público e privado, demonstrando que, em conjunto, é possível criar soluções inovadoras para os desafios globais”, afirma Nuno Piteira Lopes, atual vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais e candidato à presidência

Elaborada com a tecnologia da Breeze, a calculadora converte as escolhas de viagem dos utilizadores num custo claro por tonelada de emissões, oferecendo um resumo simples, tangível e personalizado para cada viagem e evento. Tem como objetivo garantir que cada viagem e cada evento contribuem para um legado duradouro e positivo, beneficiando diretamente a comunidade local e o ambiente.

“O Cascais for Tomorrow é um passo significativo no nosso compromisso com o turismo responsável. A nossa abordagem única defende projetos locais, protegendo paisagens e proporcionando benefícios tangíveis às comunidades e aos stakeholders”, explica Greg Reeves, CEO da Breeze.

Com esta nova plataforma, os utilizadores vão poder tomar medidas concretas para reduzir o seu impacto, através do investimento em projetos geridos pela Cascais Ambiente, que incluem áreas como a reflorestação, a restauração da biodiversidade, a conservação e o uso sustentável do solo em Cascais.