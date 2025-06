A iniciativa, promovida pela empresa italiana Utopia 2000, tem também como missão documentar e ligar experiências inspiradoras de economia social na Europa mediterrânica.

Segundo um comunicado da organização, a partida terá um lugar simbólico, Belém, junto ao Padrão dos Descobrimentos, a fim de se evocar o espírito de aventura e encontro da Europa com o mundo.

Antes do início do percurso, estão previstas atividades em Cascais e Carcavelos, em colaboração com organizações locais. Estão incluídas atividades de manutenção do espaço e de educação ambiental, reunindo voluntários da Sunflowers European Tour, membros da Forest Impact e da Escola de Rugby da Galiza.

O trajeto da Sunflowers European Tour passará por Portugal, Espanha, França, Itália, Eslovénia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Albânia e Grécia, escolhidos por representarem desafios e soluções no âmbito da economia social.

Cidades como Gorizia e Nova Gorica, outrora divididas, serão destacadas como símbolos de reconciliação e colaboração transfronteiriça.

A expedição nasceu da experiência com a Girasoli Tour 2021, em que se percorreram 3.500 km por Itália registados no documentário Tutto Quello Che Sarà.

Em declarações à Lusa, o presidente da organização, Massimiliano Porcelli, explicou também que “o girassol é símbolo de luz, energia e resiliência”, que costuma estar virado para o sol à semelhança da direção em que querem apontar, virados “para as histórias que iluminam a Europa”.

Durante o percurso, a organização irá promover eventos locais, oficinas e encontros, além de recolher testemunhos de iniciativas que ilustram práticas sustentáveis e inclusivas.

Para Massimiliano Porcelli, "as soluções para os grandes desafios da Europa já existem nas comunidades locais" e esta viagem é "uma oportunidade para dar voz a essas histórias e inspirar um futuro mais inclusivo e sustentável para todos".

A bicicleta foi escolhida como meio de transporte por representar mobilidade sustentável e permitir um contacto mais direto com as comunidades.

O percurso será liderado por Massimiliano Porcelli, que documentará a viagem num livro, num vídeo realizado por Renato Chiocca e ainda com a elaboração de um relatório sobre o impacto da iniciativa, produzido pela Raiz Impact Lab.

A Utopia 2000 quer expandir o alcance do projeto, tornando-o um modelo também ao alcance dos mais jovens.

Massimiliano Porcelli disse que o objetivo para o futuro é de que a Sunflowers “se torne num formato replicável, também noutros países”, revelando que já estão “a trabalhar numa versão para jovens e escolas, com etapas mais curtas, que envolvam diretamente os alunos europeus”.

A partida de Lisboa está marcada para as primeiras horas da manhã de 3 de junho, sendo nesse dia já atravessada a fronteira com Espanha.