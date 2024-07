"A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da sua Unidade Regional do Centro - Coimbra, realizou através da brigada especializada de segurança de produtos, uma operação de fiscalização no âmbito da proteção da segurança e da saúde dos utilizadores, direcionada ao funcionamento e condições das piscinas de uso público, bem como, serviços de apoio de cafetaria e similares, no concelho de Figueiró dos Vinhos", é referido em comunicado.

Assim, "foram instaurados três processos de contraordenação, destacando-se como principais infrações o desrespeito pelas condições técnicas e de segurança em piscinas de uso público, a falta de controlo da qualidade da água, a falta de comunicação prévia para a venda de produtos alimentares e a falta de implementação do sistema HACCP".

"Foi ainda determinada a suspensão de atividade das três piscinas, que se encontravam abertas ao público e em pleno funcionamento, pela existência de grave risco para a segurança e saúde pública dos seus utilizadores", explica a ASAE.

"A operação teve a colaboração da Delegação de Saúde da Unidade de Saúde Pública de Coimbra", é ainda referido.