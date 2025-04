A ASM (Aliança Portuguesa para a Promoção da Saúde Mental no Local de Trabalho) lançou hoje o projeto Re(Criar), uma iniciativa cofinanciada pela Direção-Geral da Saúde que se prolongará até ao final de 2025.

O projeto visa avaliar a literacia em saúde mental e o impacto da formação em Primeiros Socorros na Doença Mental em quatro grupos profissionais-chave: líderes organizacionais, responsáveis de recursos humanos, médicos do trabalho e inspetores do trabalho, referem em comunicado enviado ao SAPO24.

O Re(Criar) conta com a parceria da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e do Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho da Ordem dos Médicos, que integram os seus profissionais no estudo.

Diversas empresas associadas da ASM também aderiram ao projeto, disponibilizando os seus quadros de direção e equipas de RH para participar nas várias fases da iniciativa, e permitindo uma primeira avaliação global da literacia em saúde em organizações de diferentes áreas de atividade. Entre elas estão: BPI, Cleva, CUF, Inapal Metal, MDS, MedValley, Mind4Logistics - Mind4Group e Mota-Engil.

O projeto vai desenrolar-se em quatro fases: avaliação inicial (a arrancar em abril); Formação especializada em primeiros socorros na doença mental; Avaliação de impacto e Grupos de discussão intersetorial para reflexão conjunta e proposta de políticas.

Os resultados permitirão desenvolver um Manual de Implementação para orientar futuras ações de formação, bem como contribuir para a definição de políticas públicas nesta área crítica da saúde no

trabalho, sublinham.

A ASM é uma organização sem fins lucrativos, orientada pelos princípios da equidade, inclusão e justiça social.