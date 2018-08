A Assembleia da República recomendou ao Governo a requalificação urgente do Itinerário Complementar 2 (IC2), entre Leiria e Pombal, e do Itinerário Complementar 8 (IC8), entre Pombal e Ansião, segundo uma resolução publicada hoje em Diário da República.

No documento, assinado pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, apela-se ao Governo para que avance com a “requalificação urgente” do IC2 entre Leiria e Pombal (limite de distrito com Coimbra), no sentido de “diminuir a sinistralidade rodoviária verificada neste troço e garantir uma melhor fluidez do tráfego rodoviário”.

A recomendação prevê a concretização de um projeto homogéneo e equilibrado para este troço, tendo em consideração a “elevada sinistralidade rodoviária registada, as várias intersecções existentes com as redes viárias municipais, bem como o tratamento dos ambientes urbanos atravessados por esta via, nomeadamente no Barracão, Meirinhas, Ranha, Pombal, Moncalva, Venda da Cruz, Tinto, Arroteia e Galeana”.

Também a “requalificação urgente” do IC8, entre Pombal e Ansião, é apontada na resolução, com o objetivo de “transformar este troço com um verdadeiro perfil de itinerário complementar, promovendo a segurança rodoviária e melhorando a fluidez da circulação em todo o traçado”.

A Assembleia da República sugere ainda que se realizem “intervenções necessárias e urgentes, reforçando a conservação corrente nestes dois itinerários complementares”, enquanto não avancem outras obras “mais profundas de requalificação ao nível da conservação periódica, de forma a salvaguardar a segurança de pessoas e bens”.