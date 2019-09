A proposta, que tinha sido aprovada na última reunião do executivo da Câmara vila-condense, foi ratificada pela Assembleia Municipal, com 30 votos a favor, cinco contra e nove abstenções, tendo sido apontado pela autarca local como "um primeiro passo para resolver um problema que durante décadas foi ignorado".

"Com esta decisão não estamos a dar qualquer 'cheque em branco' à empresa. Estamos, simplesmente, a ser honestos e a dizer que temos um problema com vários anos, a que todos fecharam os olhos, e que precisa de ser resolvido", disse Elisa Ferraz, presidente da Câmara de Vila do Conde.

A autarca lembrou que com este reconhecimento de interesse público a empresa poderá iniciar um processo de legalização, sob a alçadas de várias entidades, do foro económico e ambiental, que agora se irão pronunciar sobre o processo e fiscalizar a atividade.

"Serão essas entidades que vão avaliar se a empresa tem, ou não, condições para laborar. Não é a Câmara que atribui a legalização. Consideramos que é uma atividade que tem interesse para o concelho, caso cumpra todas as regras", vincou a autarca vila-condense, eleita pelo movimento independente NAU.