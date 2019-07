Em declarações aos repórteres na Casa Branca, a assessora da Presidência, que foi anteriormente diretora de campanha de Trump nas presidenciais de 2016, indicou que o Presidente dos EUA não conversou nem viu Epstein nos últimos 10 ou 15 anos.

Kellyanne Conway acrescentou que Trump considerou as acusações de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein "completamente inconcebíveis e obviamente criminosas" qualificando-as de "repugnantes".

Em 2002, Donald Trump disse à revista New York que conhecia o empresário há 15 anos e que Epstein era um "homem fantástico" e "muito divertido de se estar".

Jeffrey Epstein confraternizou com algumas das pessoas mais poderosas do mundo, incluindo o antigo Presidente Bill Clinton que foi um passageiro frequente do seu jato particular.

Registos de voo obtidos pela Fox News mostraram que o ex-presidente fez pelo menos 26 viagens a bordo do Boeing 727 de Epstein, apelidado de "Lolita Express", de 2001 a 2003.

No mesmo ano, 2002, em que há registos de elogios de Trump a Epstein, também Clinton terá enaltecido o milionário. "Jeffrey é um financeiro altamente bem-sucedido e um filantropo comprometido com um sentido apurado de mercados globais e um profundo conhecimento da ciência do século XXI", afirmou Clinton à revista New York, apesar de porta-voz da mesma reportagem em 2002.