José Festas, presidente da associação, afirmou que "a situação é muito grave" e denunciou que nos últimos dias "foi por pouco que não aconteceu um acidente" no local, pedindo "ajuda" ao Governo para resolver a situação.

Referindo que ainda hoje o primeiro-ministro esteve reunido com outros governantes “para que não morra ninguém com o coronavírus”, Festas criticou o Governo não ter “a mesma postura com os pescadores, para que também não morra ninguém no mar”.

O líder da APMSHM partilhou que dentro do porto de pesca da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, existe "um banco de areia com mais dois metros da superfície", que desde domingo que "todos os barcos que entraram no porto correram riscos".

"Além de ser uma vergonha o bote salva-vidas não estar na barra, quando tentamos entrar no porto, muitas vezes com mau tempo corremos risco de morrer. Nestes primeiros três meses do ano temos embarcações que só saíram por três vezes por falta de condições. Muitos têm muito medo quando têm de arriscar", partilhou o dirigente.

José Festas disse que a profundidade mínima de segurança na barra da Póvoa de Varzim devia ser de pelo menos três metros, mas lembrou que nos últimos tempos "a média ronda os 2,25 metros e, por vezes, desce para 1,9", considerando que as últimas dragagens que foram feitas no local "não resolveram nada".