No encerramento das jornadas parlamentares dos centristas, no Porto, Assunção Cristas justificou a proposta, anunciada minutos antes por Adolfo Mesquita Nunes, coordenador do grupo de trabalho para o programa eleitoral, de reduzir o tempo de espera para as primeiras consultas de especialidade, recorrendo ao setor social e privado.

É uma “proposta sensata”, descreveu Cristas perante os deputados do partido, recordando depois que há “seis milhões de portugueses” que dependem apenas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e são, para o CDS, a “prioridade de topo”

“Para nós, tem que ser prioridade de topo garantir que [essas pessoas] tenham um mínimo de possibilidades, um mínimo de alternativas” que outros têm por poderem ter mais condições económicas.

Para Assunção Cristas, o objetivo “é tratar as pessoas com humanidade, com os direitos que têm” e só faz sentido o país usar todas as suas “ferramentas” e meios se for para as “pôr ao serviço destas pessoas”, mais desfavorecidas.

“Tudo o resto são discussões espúrias. Quando estamos a falar da saúde e da vida das pessoas, tudo o resto são questões menores”, afirmou a líder dos centristas, incluindo, implicitamente, nesta última categoria, a discussão, em curso, no parlamento, sobre a lei de bases da saúde e a polémica, entre a esquerda, em torno das Parcerias Publico-Privadas (PPP).