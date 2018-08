"O responsável máximo pela degradação dos serviços públicos, pela degradação na saúde, agora pela quebra no investimento público, a degradação na ferrovia e dos comboios, tem um nome, chama-se António Costa e é primeiro-ministro", afirmou Assunção Cristas, em conferência de imprensa, na sede do CDS-PP, em Lisboa.

A líder centrista convocou uma reunião da comissão executiva do partido, o órgão restrito de direção, para "avaliar o colapso dos serviços públicos", antes de partir para o Algarve de comboio.

Questionada sobre um eventual pedido de demissão dos ministros da Saúde e do Planeamento, Assunção Cristas responsabilizou diretamente António Costa: "Todos os outros [ministros] são coadjutores nesta responsabilidade política máxima, que é do primeiro-ministro".

"Faz orçamentos que procuram agradar, executa orçamentos que só agradam a Mário Centeno [ministro das Finanças] e, certamente, a Bruxelas, tão diabolizada noutros tempos pelo PCP e pelo BE", defendeu.

Assunção Cristas salientou ainda que António Costa "optou por governar com as esquerdas encostadas, governar com as esquerdas radicais, para fazer os seus jogos e manter-se no poder, mesmo sabendo que isso poderia significar um sacrifício à mesa do Orçamento por parte de muitos setores de serviços públicos no nosso país".