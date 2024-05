“A audiência está prevista para 18 de maio”, declarou uma porta-voz do tribunal de Pezinok, em comunicado, acrescentando que o Ministério Público tinha pedido a detenção do suspeito, acusado de tentativa de homicídio premeditado.

O primeiro-ministro da Eslováquia foi submetido a uma nova cirurgia e continua em estado grave, anunciou hoje o ministro da Defesa, Robert Kalinak.

“Foi submetido a uma operação que durou quase duas horas”, disse Kalinak durante uma conferência de imprensa no hospital de Banska Bystrica (centro da Eslováquia).

“O seu estado é ainda muito grave. É provável que sejam necessários alguns dias para ver como as coisas evoluem”, acrescentou, citado pela agência francesa AFP.

Robert Fico, 59 anos, foi atingido na quarta-feira com vários tiros à saída de uma reunião do Governo na cidade de Handlová por um homem de 71 anos que justificou o ataque com o facto de não gostar das políticas do executivo.