Há anos que Bagdad tenta manobrar entre os seus dois aliados norte-americano e iraniano, para evitar ser envolvido demasiado na tensão que tem vindo a crescer entre Washington e Teerão.

A rivalidade divide as forças iraquianas: por um lado os Estados Unidos treinaram e armaram unidades de elite, nomeadamente do contraterrorismo, por outro o Irão financiou, armou e treinou a maior parte dos paramilitares do Hachd al-Chaabi, integrados nas forças regulares após a vitória sobre os ‘jihadistas’.

O ataque de terça-feira contra a embaixada situada na Zona Verde — o bairro mais seguro do Iraque, cujas portas foram excecionalmente deixadas abertas — revela a extensão da influência do Hachd, considerou Harith Hassan, do Centro de investigação Carnegie do Médio Oriente.

“Uma parte político-militar decidiu impor a sua vontade a todos e confiscar as decisões do país”, afirmou. Em consequência, 2020 corre o risco de ser “um ano difícil, levando ao isolamento do país”.

Oficialmente, o líder do Hachd é o conselheiro do primeiro-ministro para a segurança nacional, Faleh al-Fayyadh, mas os Estados Unidos consideram que hoje as unidades Hachd, nascidas segundo alguns no combate à ocupação norte-americana, servem mais os interesses do Irão do que do Iraque.