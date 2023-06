“A sua ação – desesperada, covarde, terrorista – não os salvará”, afirmou o chefe de Estado, que falou pela primeira vez depois do ataque perpetrado na noite de sexta-feira para sábado por membros de um grupo que se aliaram à organização denominada Estado Islâmico.

O ataque por supostos membros do grupo Forças Democráticas Aliadas (FDA) atingiu a escola secundária privada de Lhubiriha, na cidade de Mpondwe, a cerca de dois quilómetros da fronteira com a República Democrática do Congo (RDC), provocando a morte de pelo menos 41 pessoas, incluindo 37 estudantes.

As FDA são um grupo rebelde do Uganda, mas estão atualmente baseadas nas províncias congolesas de Kivu do Norte e da vizinha Ituri, perto da fronteira da RDC com o Uganda.

Os seus alvos não são claros, além de uma possível ligação ao Estado Islâmico que, por vezes, reivindica a responsabilidade dos seus ataques.

Embora os peritos do Conselho de Segurança das Nações Unidas não tenham encontrado provas de apoio direto do Estado Islâmico às FDA, os Estados Unidos desde março de 2021 que sinalizaram as FDA como uma “organização terrorista” afiliada ao grupo ‘jihadista’.