“O incidente com a embarcação da Sesibal, Cooperativa de Pesca de Sesimbra, Setúbal e Sines, que andava na pesca de besugo, pescada e faneca, com rede e emalhar, ocorreu cerca das 06:00 e provocou o pânico entre os dois tripulantes”, disse Ricardo Santos.

“Este incidente, que ocorreu a cerca de três milhas náuticas a sul de Troia, é o primeiro com uma embarcação de Setúbal, mas este ano já houve, pelo menos, mais três casos com embarcações de Sesimbra, a par de outros que têm ocorrido na costa algarvia”, acrescentou o presidente da Sesibal.

Segundo Ricardo Santos, os tripulantes entraram em pânico e durante algum tempo recearam que as orcas acabassem por virar a embarcação, atirando-os ao mar, mas a Boa Estrela acabou por conseguir chegar ao porto de Setúbal, rebocada por outra embarcação.

Contactado pela agência Lusa, o capitão do porto de Setúbal, Alcobia Portugal, disse não ter ainda informação detalhada sobre o caso, mas admitiu que já ocorreram situações semelhantes com várias embarcações nas zonas de Sesimbra e Sines.

Alcobia Portugal ressalvou, no entanto, que nenhum caso reportado nos últimos tempos teve consequências graves para as embarcações ou para os tripulantes e que - excetuando o caso de hoje do qual ainda não tem informação suficiente - nem sequer houve danos significativos nas embarcações atacadas por orcas.