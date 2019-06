Começou comigo, o Tomás.

Corvo. O Corvo. A ilha do Corvo. O lugar sempre me suscitou curiosidade, desde que nas aulas de Estudo do Meio, no 1º ciclo, nos debruçámos sobre os grupos que compõem o arquipélago dos Açores. Das nove, na minha cabeça, ficava só uma, a mais pequena, a da ponta, aquela que era do tamanho da minha aldeia, com o mesmo número de habitantes da minha aldeia.

Na mnemónica que na altura criei para decorar o nome das ilhas, nunca começava por Santa Maria ou São Miguel, era sempre pelo Corvo. Quando a estudava imaginava que se a minha aldeia fosse uma ilha, seria assim. Tal e qual.

O bichinho ficou, foi ficando. Quanto a uma futura viagem já estava resignado, seria como um daqueles desejos que no fundo sabemos que nunca vão acontecer, mas calhou, por mera sorte, almoçar com um amigo meu do Porto que tinha ido, há um par de anos, passar sete dias ao Corvo.

A ideia renasceu e um dia, durante a cobertura de uma conferência, falei ao Pedro Marques (fotojornalista, operador de câmara, editor de vídeo, homem dos mil ofícios) tudo aquilo que sabia da ilha do Corvo - que, diga-se de passagem, na altura era manifestamente pouco. Perguntei se ele gostava de fazer um plano de reportagens e apresentá-lo. Naquele momento deixei de ser o mais entusiasmado com o plano.

Reunimo-nos com a Rute Sousa Vasco (editora) e o Paulo Rascão (também ele dos mil ofícios). Dissemos que queríamos retratar aquela ilha e eles anuíram. Falaram com o homem que melhor conhece os Açores, o Rodrigo Moreira Rato, e perguntaram-lhe o que conhecia do Corvo. Nada, era a única ilha das nove que nunca tinha visitado. Mas não fazia mal, o problema resolver-se-ia em breve.

Enquanto a ideia matutava nas nossas cabeças, deu-se o caso de o presidente da ilha vir a Lisboa à FITUR, a Feira Internacional de Turismo, representar a sua ilha. Não perdemos a oportunidade para saber mais. Conversa puxa conversa na partilha da refeição. Quando pousámos os talheres, ninguém queria voltar para a redação, só queríamos apanhar o primeiro avião em direção ao Corvo.