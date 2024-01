Este frio advém de uma bolsa de ar frio em altitude que vai afetar, principalmente, o norte de Portugal Continental, provocando assim uma mudança significativa no estado do tempo. De acordo com o IPMA, "o estado do tempo em Portugal continental tem sido influenciado por uma massa de ar com origem polar, que tem dado origem a temperaturas ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano".

No entanto, "a partir da tarde de dia 9, uma bolsa de ar frio em altitude, com origem na região da Escandinávia, irá localizar-se no norte da Península Ibérica, resultando em nova descida da temperatura, em especial da mínima", afirma o IPMA.

Segundo o modelo do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF, sigla em inglês), a bolsa de ar frio vai produzir a descida da temperatura na terça-feira, sendo que estas temperaturas vão perdurar nos dias 10 e 11 de janeiro. Com esta situação meteorológica à vista, para terça-feira, o ECMWF prevê temperaturas mínimas entre -5 e 3 ºC nos distritos do interior Norte e Centro (Vila Real, Viseu, Bragança e Guarda e Castelo Branco), entre 3 e 6 ºC no interior Sul (Portalegre, Évora, Beja), litoral Norte e Centro (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria) e Santarém, e até 8 ºC em Lisboa, Setúbal e Faro.

Em comunicado, o IPMA prevê "a emissão de aviso de Tempo Frio a partir de dia 11 para os distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu, que poderão ser eventualmente estendidos a outros distritos. Salienta-se ainda, que foi emitido aviso amarelo de Queda de Neve para as serras do extremo norte, acima de 600/800 metros de altitude, pelo impacto que poderá ter por acumulação, entre o final de dia 8 e a madrugada de dia 9".

Assim sendo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), recomenda às pessoas cuidados redobrados com o vestuário, utilizando sempre o "mais adequado" para a temperaturas baixas e também a "não ingestão de bebidas alcoólicas". Em casa, o Comandante Pedro Araújo da ANEPC salientou ao SAPO24 um cuidado especial para quem tenha "lareiras ou salamandras" devido à possível concentração de "dióxido de carbono", explicando que a ventilação é sempre muito importante. Durante a noite, o Comandante recomenda que estejam sempre desligados dispositivos como "aquecedores" e que as "lareiras e salamandras estejam extintas".

A descida da temperatura é também motivo de preocupação para quem está em situação de sem-abrigo. O Comandante Pedro Araújo da ANEPC explicou ao SAPO24 que são as Câmaras Municipais que tratam desta vertente. Em Lisboa, a Proteção Civil deste distrito está a acompanhar a previsão meteorológica para, se necessário, ativar o Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o tempo frio, disse hoje o presidente da câmara. Plano esse que prevê a resposta operacional às vagas de frio, sendo ativado de acordo com alguns critérios: designadamente quando o IPMA emite "aviso de tempo frio, amarelo ou laranja, que corresponda a valores diários de temperatura mínima que se apresentem entre 3º C a - 1º C por, pelo menos, 48 horas seguidas".

Carlos Moedas explicou à LUSA que "o nosso serviço de Proteção Civil está a acompanhar. Nós ainda não chegámos aos valores de temperatura em que há, no fundo, um automatismo que começa com o plano de defesa e o plano de proteção das pessoas que estão em temperaturas mais baixas".

Mas, "se este frio continuar, nós vamos imediatamente acionar o plano e vamos proteger e acolher as pessoas", assegurou o autarca. "Se eu vir como presidente da câmara que, mesmo não atingindo essas temperaturas, que a temperatura é muito baixa, sobretudo durante a noite, eu darei ordem para imediatamente, aliás, já dei ordem, já falei com a Proteção Civil para se estar a acompanhar hora a hora o que se está a passar, porque estamos todos aqui hoje e estamos a sentir que está muito mais frio", declarou o autarca.

*Com Lusa.