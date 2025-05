"Quisemos muito chegar a este título, lutámos por ele até á última jornada, mas infelizemente não fomos capazes de dar aos adeptos a alegria que tanto mereciam", afirmou o presidente do Benfica, Rui Costa, em declarações aos jornalistas a partir de Braga onde o clube da Luz jogou - e empatou - no último encontro do campeonato.

"É um momento de grande frustração, de grande dor", continuou, evocando o ano de trabalho e dizendo que "independentemente do que aconteça até ao final da época nada elimina que o objetivo principal tenha sido falhado".

O presidente do Benfica agradeceu ainda aos adeptos o apoio que deram ao clube "mesmo quando parecia que tudo estava perdido". "Não foi por culpa dos adeptos, bem pelo contrário que não conseguimos conquistar este campeonato".

"Não era fácil jogar esta jornada, mesmo que se tente não passar para dentro do campo o que se está a passar noutros campos. Como presidente e, posso dizer, como jogador não é fácil jogar um jogo destes", afirmou.

"Parabéns ao Sporting, foram mais competentes do que nós"

"Não foi hoje que perdemos o campeonato, foi uma época muito, muito oscilante, houve alturas em que parecia que o campeonato já nos tinha fugido da mão, tivemos capacidade de recuperar mas quando estivemos na frente não conseguimos segurar ou até dilatar essa vantagem".

Sobre a vitória do Sporting, Rui Costa deu os parabéns aos adversários. "Parabéns ao Sporting, foram mais competentes do que nós"".

"Temos de ter a coragem de sair deste luto o mais rapidamente possível"

Sobre a continuidade do atual treinador, Rui Costa garantiu que "o Bruno nunca foi um problema para oBenfica e não será nunca um problema para o Benfica", recordando que "ganhou a Taça da Liga, está presente na final da Taça de Portugal e lutou pelo campeonato até ao fim, portanto considero que é o menos culpado desta situação".

Questionado sobre se garantia a continuidade de Bruno Lage na próxima época, o presidente dos encarnados garantiu que sim.

Rui Costa reconheceu que o jogo de hoje frente ao Braga era também difícil por

Sublinhando, de novo, a frustração pelo resultado no campeonato, Rui Costa apontou a necessidade de colocar os olhos no jogo da próxima semana, a final da Taça frente ao Sporting. "Temos de ter a coragem de sair deste luto o mais rapidamente possível porque daqui a sete dias joga-se uma final".

Sobre a sua recandidatura ou não à liderança do Benfica, Rui Costa respondeu que mantém o que tem dito. "Não é altura para um líder de um clube com esta dimensão pensar numa situação destas quando a época ainda não terminou".

"A seu tempo saberei dizer o que é melhor para mim e para o Benfica porque nunca me pus acima do Benfica".