"Não foi o resultado final que queríamos no campeonato. Trabalhámos muito para alcançar o objetivo. Dói muito terminar assim depois de um ano tão longo. Foi mo eu último jogo do campeonato com esta camisola e estou orgulhoso de ter conseguido vesti-la novamente. Falta uma final no domingo e vamos com toda a vontade e alegria para conquistá-la. Juntos como sempre. Obrigado pelo apoio, benfiquistas", pode ler-se.

Formado no Rosário Central, o argentino estreou-se na Europa no Benfica em 2007/08, passando três temporadas na Luz, antes de se transferir para o Real Madrid, passando depois por Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, antes de regressar ao Benfica em 2023/24.

O Benfica empatou hoje 1-1 na visita ao Sporting de Braga, na 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, e termina o campeonato em segundo, uma vez que o Sporting venceu e conquistou o título.

Em Braga, o Benfica entrou em campo a saber que tinha de fazer melhor do que os ‘leões’ para conquistar o campeonato, mas foi o Sporting de Braga a adiantar-se no marcador, com um golo de penálti de Zalazar, aos 24 minutos, com Pavlidis a empatar aos 63, num jogo em que a formação lisboeta atuou com mais um a partir dos 66, por expulsão de João Moutinho.

Com o triunfo do Sporting frente ao Vitória de Guimarães, o Benfica termina em segundo, com 80 pontos, a dois dos ‘leões’, enquanto os bracarenses são quartos, com 66.