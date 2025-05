A Lusa percorreu vários bairros periféricos e do centro de Bissau, incluindo a zona do Chão de Papel, tradicionalmente conhecida como local onde vivem muitos adeptos do Sporting, mas não testemunhou qualquer manifestação pelos novos campeões do futebol português.

Na zona do bairro do Chão do Papel é onde está situada a sede do Sporting Clube da Guiné-Bissau, mas também aí não se vislumbrou quaisquer festejos.

Diante da sede do clube de Bissau situa-se o Estádio Lino Correia, onde eram visíveis jogadores nos seus treinos normais, crianças em brincadeiras e mulheres na sua venda habitual de frutas, água e sumos em sacos de plástico.

De forma esporádica, viam-se pessoas em carros, aqui e ali, com camisolas do Sporting, mas sem euforias.

O chamado Espaço Verde, no bairro da Ajuda, nos arredores de Bissau, onde já ocorreram manifestações desportivas, nas outras épocas, estava também ocupado por pessoas, mas nos seus negócios.

Dois dos jogadores que hoje se defrontaram no Estádio José Alvalade nasceram em Bissau, nomeadamente Quenda, do Sporting, e Vando Félix, do Vitória de Guimarães.