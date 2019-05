“Tínhamos esperança de que a extradição do senhor Chang [ex-ministro das Finanças de Moçambique, atualmente detido na África do Sul] para os Estados Unidos fosse trazer mais informação para o caso. Entretanto, é também um desafio para Moçambique”, afirmou hoje Paula Monjane, em declarações à agência Lusa, em Londres, onde se encontra a fazer contactos com entidades britânicas.

Para Monjane, “é importante que Moçambique – Governo e Estado – mostre que está sério neste caso, que não está só a impressionar para as eleições, que está sério e que vai fazer as devidas diligências para dar a informação necessária de forma a responsabilizar as pessoas envolvidas e até recuperar os ativos que podem pagar esta dívida comercial”.