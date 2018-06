Um grupo de 700 pessoas de todo o mundo, incluindo 19 portugueses, está na Alemanha a receber formação do ex-vice-Presidente dos EUA e Prémio Nobel da Paz Al Gore para realizarem ações visando as alterações climáticas.

Trata-se da 38.ª edição do curso do 'Climate Reality Leadership Corps', a estrutura de ativistas ambientais do 'The Climate Reality Project', a iniciativa de Al Gore para preparar ativistas com a tarefa de informar e sensibilizar todos, em cada país, para a urgência de adotar novos comportamento e medidas para enfrentar a crise climática.

Durante três dias, em Berlim, cerca de 700 pessoas receberam formação de cientistas na área do clima para serem 'Climate Reality Leaders' (líderes para a realidade climática), incluindo 19 novos ativistas portugueses, dos quais 16 vão integrar já equipa nacional, e a primeira 'Climate Reality Leader' de Cabo Verde.

Os novos 'Climate Reality Leaders' juntam-se aos 12 ativistas já a trabalhar em Portugal. À margem do curso realizou-se o primeiro encontro lusófono do 'Climate Reality Projec't, com participantes do Brasil, Cabo Verde e Portugal.

O grupo de portugueses surpreendeu Al Gore com a oferta de uma garrafa de Vinho do Porto Messias de 1948, o seu ano de nascimento.