Depois do empate a zero em casa, o Palmeiras, detentor do troféu, passou graças ao golo apontado fora, de Dudu, aos 68 minutos, após o dos locais, da autoria do internacional chileno Eduardo Vargas, que marcou aos 52.

O Atlético Mineiro quer que lhe seja atribuída a vitória ou que o jogo seja repetido, alegando que o avançado Deyverson, que estava no banco do Palmeiras, entrou de forma irregular em campo no momento do golo apontado por Dudu.

Segundo o documento enviado pelo clube mineiro à CONMEBOL, o golo foi “precedido de invasão de campo por parte do atleta substituto Deyverson”, que estava “dentro do campo e próximo do lance” no momento em que ocorreu o golo.

Na final, marcada para 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai, o Palmeiras, que venceu o Santos na final de 2020 (disputada já em 2021 devido à pandemia da covid-19), defrontará os compatriotas do Flamengo, campeões em 2019 com Jorge Jesus.