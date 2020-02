Em “Guardiões da Vida”, um filme de dois minutos lançado ‘on-line’ na quinta-feira pelas ONG ‘Amazon Watch’ e ‘Extinction Rebellion’, o ator de 45 anos interpreta um cirurgião que está a tentar salvar a vida de um paciente que está a morrer.

A cena assemelha-se a episódios de séries como “Serviço de Urgência” e “Anatomia de Grey”.

Mas uma vez que Joaquin Phoenix abandona a operação, considerando que o paciente está morto, outra médica, interpretado pela atriz alemã de origem indígena Q’orianka Kilcher, entra em cena.

Ao colocar as mãos no corpo da vítima, ela consegue ressuscitar o paciente, cuja imagem é finalmente revelada: podemos ver no lugar do seu coração as florestas da Amazónia e da Austrália em chamas, vistas por satélite.

“Eu fiz este filme para aumentar a consciencialização sobre o efeito da indústria de carnes e laticínios na mudança climática”, indicou Joaquin Phoenix, que é um vegetariano de longa data, citado num comunicado da Amazon Watch, uma ONG sediada nos Estados Unidos.