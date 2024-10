Um homem morreu hoje atropelado por um comboio que seguia na Linha do Minho, em São Pedro da Torre, no concelho de Valença, obrigando ao corte da circulação ferroviária desde as 15h38, revelou a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, o alerta para o atropelamento ferroviário foi dado às 15:20, desconhecendo-se ainda a idade da vítima. Fonte dos Bombeiros Voluntários de Valença adiantou que o comboio seguia no sentido Viana do Castelo-Valença. Ao local compareceram 17 operacionais dos Bombeiros de Valença e Vila Nova de Cerveira, o INEM e a GNR.