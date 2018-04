Pelo menos quatro pessoas morreram hoje e 30 ficaram feridas após um atropelamento no centro da cidade alemã de Münster (noroeste do país), informou a polícia germânica. O condutor do carro é um dos mortos.

O condutor do veículo que atropelou mortalmente várias pessoas em Münster suicidou-se, afirmou um porta-voz da polícia, precisando que fez também 30 feridos. Destes, seis correm risco de vida, segundo um porta-voz da polícia germânica, citado pela agência France-Presse. Segundo vários jornais alemães, e também a agência noticiosa DPA, um carro irrompeu pela multidão no centro da cidade do estado da Renânia. "Há registo de vários mortos, provavelmente incluindo o suspeito", disse porta-voz da polícia, citado pela Reuters. "Não podemos excluir a possibilidade de um ataque", acrescentou. Segundo o jornal alemão 'Bild', três pessoas morreram neste incidente. A imprensa local já trata o incidente como um atentado, mas essa hipótese não foi confirmada pelas autoridades. Ainda segundo com a imprensa local, o agressor será um alemão de 49 anos, com problema psiquiátricos, que havia tentado suicídio "recentemente". Foi montado entretanto um cordão de segurança no local. A polícia publicou um 'tweet' em que pede aos residentes para evitarem a área próxima de um bar, o Kiepenkerl, um bar muito conhecido, onde decorre uma operação policial em larga escala. Este incidente evoca a memória do ataque de dezembro de 2016, em que num ataque com estas características morreram 12 pessoas. O tunisino Anis Amri roubou uma carrinha a 19 de dezembro de 2016, matou o condutor do mesma e depois usou a viatura para avançar sobre uma multidão num mercado, matando 11 pessoas e ferindo dezenas de outras.