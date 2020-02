“Saúdo os membros do parlamento reunidos hoje em plenária e que, com a maioria necessária, preencheram o vazio deixado após o abandono do cargo do Presidente cessante”, José Mário Vaz.

O líder do PAIGC lamentou “os vários atropelos” que envolveram a tomada de posse de Embaló, que “apesar de simbólica, já o levou a emitir dois decretos”.

Afirmando que, “como cidadão, como candidato presidencial e como presidente do maior partido político guineense” está “muito triste” com a situação, considerou que “a nação e o povo guineense não mereciam mais esta exposição”.

Questionado pela Lusa sobre quando pretende regressar ao país, Simões Pereira referiu que pode fazê-lo “a qualquer momento”, mas ressalvou que essa decisão está a ser concertada com as estruturas do seu partido “para ver se é mais útil em Bissau ou fora do país”.

Depois de ter demitido Aristides Gomes, o autoproclamado Presidente nomeou Nuno Nabian para o cargo.

Nuno Nabian é o líder da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), que fazia parte da coligação do Governo, mas que apoiou Sissoco Embaló na segunda volta das presidenciais.

Nabian, que indigitou simbolicamente Sissoco Embalo na primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, foi hoje destituído do cargo, na mesma cerimónia de posse de Cipriano Cassamá como Presidente interino.

Face a esta situação e às movimentações militares que se seguiram, o Governo português recomendou aos seus cidadãos para restringirem “a circulação ao estritamente necessário”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, reiterou a necessidade de evitar “qualquer confrontação e quaisquer atos de violência” na Guiné-Bissau, defendendo que “todas as questões podem ser resolvidas por meios pacíficos e muito poucas questões são resolvidas por meios violentos”.