O secretário-geral do sindicato Independente dos Médicos (SIM), Nuno Rodrigues, acompanhado por outros elementos do sindicato, fala aos jornalistas momentos antes de reunir com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins (ausente da foto), esta manhã no Ministério da Saúde em Lisboa, 26 de abril de 2024. MIGUEL A. LOPES/LUSA

Lusa