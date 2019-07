O Governo liderado pelo primeiro-ministro, Scott Morrison, já afirmou estar disposto a ouvir as reivindicações destas minorias.

Atualmente os indígenas, que representam 3% dos mais de 24 milhões de habitantes do país, estão entre as classes mais pobres do país.

Os australianos aborígenes têm sido vítimas de constantes abusos desde a colonização, além de terem sido despojados das suas terras e sistematicamente discriminados.

Milhares de crianças foram retiradas das suas famílias para os cuidados de instituições, no que se denominou de “a geração roubada” e que afetou cerca de 100 mil menores aborígenes entre 1910 e 1970.