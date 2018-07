Nove australianos que participaram na operação de resgate de 12 rapazes e do seu treinador de futebol, presos numa gruta no norte da Tailândia, receberam medalhas de bravura do Governo australiano, foi hoje anunciado.

Numa declaração, o governador-geral da Austrália, Peter Cosgrove, representante da chefe de Estado, rainha Isabel II de Inglaterra, disse que o anestesista Richard Harris e o parceiro de mergulho Craig Challen foram distinguidos com a medalha Estrela de Coragem. Esta medalha é a segunda mais alta condecoração civil das ordens honoríficas da Austrália, logo a seguir à Cruz de Valor. Seis polícias e um mergulhador da marinha foram condecorados com a medalha de Bravura. Na atribuição das medalhas foi sublinhado que Harris e Challen mostraram notável bravura durante a operação, que resultou no resgate de todos os rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e do treinador, de 23, entre 08 e 10 de julho.