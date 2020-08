"Os aeroportos não podem ser uma questão de paróquia", disse o autarca socialista, que intervinha na conferência do partido que decorre em Coimbra, no final do painel em que foi orador o ministro do Planeamento, Nelson Souza.

Para Gonçalo Lopes, "aquilo que é a preocupação da região é que seja utilizada uma infraestrutura existente, que seja barata, e que seja, sobretudo, preparada em articulação com o ministério da Defesa e próxima, muito próxima daquilo que é o principal polo atrativo turístico da região centro, que é Fátima".

O autarca disse que Monte Real é o local mais próximo de Fátima e sublinhou que "enquanto a região centro esteve unida neste processo, a solução de Monte Real tornou-se mais forte".

"Se não tivermos essa capacidade de união vamos ter mais dificuldade em afirmar este investimento tão importante para a região Centro", advertiu o presidente do município de Leiria.