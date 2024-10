Em comunicado, a Câmara do Seixal, no distrito de Setúbal, adianta que Paulo Silva (CDU) reuniu-se hoje com o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santos, tendo a terceira travessia do Tejo sido um dos temas abordados no encontro.

“Relativamente a esta temática, entende o presidente da autarquia que esta infraestrutura deve ser rodoferroviária e que deve ser associada à construção de uma ponte rodoviária que ligue o Seixal ao Barreiro", lê-se na nota, acrescentando-se que o secretário de Estado mostrou-se sensível aos argumentos de Paulo Silva.

Na nota é ainda referido que a Câmara Municipal defende como “uma prioridade fundamental” a construção de uma ponte rodoviária que ligue o Seixal ao Barreiro, uma vez que a infraestrutura permitirá aproximar os dois concelhos, bem como facilitar a circulação do trânsito entre as localidades.

Os dois concelhos estão a cerca de 400 metros de distância em linha reta, contudo, sem a ponte, a distância é de 16 quilómetros.

Além disso, salienta ainda o município, a construção da terceira travessia do Tejo irá permitir o descongestionamento da Ponte 25 de Abril, melhorando a qualidade de vida da população do concelho.

“A Câmara Municipal do Seixal aguarda agora a decisão de qual a componente que terá a nova travessia, se rodoferroviária ou se apenas ferroviária, e se a ponte que ligará o Seixal ao Barreiro será também uma realidade, tendo esta decisão ficado de ser tomada até ao final do ano”, acrescenta a autarquia.

Em maio, o Governo publicou uma resolução onde mandata a Infraestruturas de Portugal (IP) para concluir os estudos da terceira travessia do Tejo e da ligação de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, no âmbito das acessibilidades rodoferroviárias ao novo aeroporto de Lisboa, que virá a localizar-se no Campo de Tiro de Alcochete.

A resolução do Governo determina ainda que, até final deste ano, sejam concluídos os estudos sobre valências e características topológicas da terceira travessia do Tejo, no eixo Chelas-Barreiro.

Segundo o executivo, a nova travessia sobre o rio Tejo é uma parte essencial do projeto de alta velocidade Lisboa-Madrid e importante internamente, quer na ligação de Lisboa a Setúbal e Sul do país, seja na melhoria do serviço ferroviário na área metropolitana de Lisboa.

O Governo disse ainda, na altura, que a terceira travessia do Tejo deve ser tendencialmente desenvolvida num modelo rodoferroviário, mas que é necessário avaliar a necessidade de inclusão da componente rodoviária.