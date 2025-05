A AD - Coligação PSD/CDS começa o dia no Ribatejo com uma visita a um arrozal em Benavente, no distrito de Santarém, de onde segue para um encontro com agricultores numa sociedade agrícola da mesma cidade.

À tarde, a comitiva de Luís Montenegro sobe uns quilómetros no mapa, mas sem sair do distrito de Santarém, para visitar a Escola Prática da Polícia no concelho de Torres Novas. A agenda de hoje da AD encerra no distrito de Leiria com um jantar-comício no Pavilhão Expoeste, nas Caldas da Rainha.

O PS estará por Lisboa, onde começa o dia com um contacto com a população na zona da Ajuda. Daí seguirá para um almoço em Sintra no quartel dos Bombeiros de Queluz.

Ao fim da tarde, Pedro Nuno Santos vai até ao concelho da Amadora, para um lanche-convívio, com os socialistas a encerrarem o dia de campanha com um comício na Aula Magna da Cidade Universitária.

A comitiva do Chega dedica o dia ao sul do país, tendo apenas agenda em Tavira, distrito de Faro. A manhã de André Ventura está reservada para uma arruada e a noite para um jantar com militantes no Parque de Festas e Exposições da cidade.

Em Santarém, no município de Constância, Rui Tavares, do Livre, passa a manhã de campanha na praia fluvial da vila. Daí a caravana segue para norte, onde tem agendadas duas ações em Aveiro: uma reunião com a administração do hospital e uma ação de rua junto à universidade.

A CDU (PCP/PEV) também tem agenda na capital, com a manhã dedicada a contactos com os eleitores na zona de Benfica, e outra, a meio da tarde, Mem Martins, concelho de Sintra. O dia de Paulo Raimundo acaba mais a norte, com um comício no Pátio da Inquisição, em Coimbra.

A IL estará no distrito de Setúbal, onde começa o dia com uma visita à Lisnave. À tarde, Rui Rocha tem uma ação de campanha no jardim do Arco do Cego, em Lisboa, onde promete “acelerar para baixar impostos”.

O BE abre o dia na margem sul do Tejo, com a manhã de campanha passada no Seixal, distrito de Setúbal, numa visita de Mariana Mortágua à Universidade Sénior. Ao início da tarde, junta-se ao lote de partidos na capital, onde tem um encontro marcado com jovens na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa.

O dia da campanha do Bloco termina a norte, com um comício no Theatro Circo, em Braga, com intervenções da coordenadora do partido e do antigo líder bloquista e cabeça de lista por Braga, Francisco Louçã.

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, tem encontro marcado, de manhã, no Campo Pequeno, em Lisboa, para uma ação contra os espetáculos tauromáquicos.