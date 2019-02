Há duas semanas, no final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2019, que decorreu entre 22 e 27 de janeiro na Cidade do Panamá, foi anunciado o nome da cidade de Lisboa como a próxima capital da juventude católica de todo o mundo em 2022.

O local escolhido para o evento será o Parque Tejo, uma zona que abrange território dos concelhos de Lisboa (Parque das Nações) e de Loures (Bobadela).

Do lado do concelho de Loures, moradores e a autarquia da Bobadela receberam a notícia com “grande satisfação”, esperando que o evento possa atrair mais gente para a localidade, mas também revitalizar a zona ribeirinha.

Um dos desejos para essa revitalização, disse à agência Lusa o presidente da União de Freguesias da Bobadela, São João da Talha e Santa iria da Azoia, Nuno Leitão, é que ela contemple a retirada do terminal de contentores daquele local.

Contudo, o autarca defende que as expectativas em torno da deslocalização daquela infraestrutura, que foi ali instalada em 2010 e que está sob gestão da Infraestruturas de Portugal (IP), devem ser “moderadas”.

“Existe, claramente, todo o interesse em que essa deslocalização seja feita, mas eu sou muito pragmático e acho que não devemos ter, para já, uma expectativa muito alta”, ressalvou o autarca, referindo que já enviou um ofício para o ministro do Planeamento e das Infraestruturas para perceber qual é a viabilidade dessa solução.