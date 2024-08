Segundo uma nota da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), será criado o “Focus Grupo Independente e com experiência clínica e emergência médica”, que pretende apontar para “políticas de saúde focadas na melhoria da organização, funcionamento, acesso e respostas aos utentes”.

Esta iniciativa das autarquias de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós, que abrange mais de 400 mil habitantes, compreende reuniões de trabalho com mais de uma dezena de especialistas da região, representantes das ordens profissionais e sindicatos, “para colher contributos e informações sobre estratégias futuras para evitar novas crises na resposta dos serviços hospitalares”.

A urgência Ginecológica/Obstétrica e bloco de partos de Leiria estiveram fechados nos últimos 17 dias, devido à falta de médicos para assegurar as escalas, prevendo-se, segundo a CIMLR, novos encerramentos em setembro, a par de outras dificuldades de funcionamento geral do serviço de urgências do hospital de Leiria.

“Os municípios pretendem respostas concretas para os utentes e a definição de uma estratégia a curto e médio prazo que possa assegurar a continuidade e estabilidade dos serviços de urgência no Hospital de Santo André”, lê-se no comunicado.

Em parceria com os responsáveis da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL) e envolvimento da administração central, os municípios “estão disponíveis para reforçar o investimento e afetar fundos europeus sob sua gestão ao objetivo de ampliar as capacidades ao nível da resposta dos Serviços de Urgências (gerais e por especialidade: ginecológica/obstétrica e pediátrica)”.

“Os municípios da região que integram a ULSRL, estão comprometidos com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta dos serviços de urgência, bem assim estamos empenhados em ampliar as especialidades médico-cirúrgicas e cirúrgicas existentes, garantido maior capacidade de cirurgias convencionais programadas, cirurgias de ambulatório e cirurgias de urgência”, adianta a CIMRL, citando o convite endereçado aos especialistas que vão integrar o “Focus Grupo Independente”.

Os debates com os peritos estão agendados para a próxima semana, após os quais as autarquias pretende redigir um documento estratégico com as principais prioridades nos próximos 60 dias, com o objetivo de o apresentar aos responsáveis da ULSRL e à ministra da Saúde, a quem já pediram uma audição para debater a ampliação dos serviços de urgência.