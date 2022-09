Há alguns anos que estava em cima da mesa, mas agora irá mesmo avançar. A Câmara de São Paulo, no Brasil, vai trocar o piso de calçada portuguesa no centro histórico da cidade por cimento.

A decisão, de acordo com a entidade, deve-se ao mau estado do piso, que tem provocado alguns acidentes nos últimos anos, e à dispendiosa manutenção do mesmo, como revela o jornal Folha de S. Paulo.

"Vários arquitetos estudaram esse projeto e entenderam que o cimento oferece melhor condição de mobilidade e durabilidade", revelou um dos responsáveis das obras.

Ainda assim, outros que falaram à reportagem do diário brasileiro lamentam a decisão. "Mesmo assim deveriam arranjar, pois deve fazer parte da história", salientou um empregado de um restaurante local.

No total, São Paulo vai trocar o piso a 23 ruas no centro de São Paulo, substituir então as célebres calçadas portuguesas por cimento. Refira-se que a calçada foi feita durante a década de 70.