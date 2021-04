Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

A deputada Joana Mortágua é a candidata do Bloco de Esquerda (BE) à presidência da Câmara Municipal de Almada nas próximas eleições autárquicas, onde é vereadora desde 2017, adiantou hoje à Lusa fonte do partido.

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA Lusa