“Com quatro forças diferentes eleitas para a Câmara Municipal, Henrique Bertino e Ângelo Marques [PS] após as eleições estabeleceram contactos no sentido fazerem uma coligação que permita uma governação estável para o desenvolvimento do concelho”, refere uma nota de imprensa do município, após a tomada de posse dos órgãos autárquicos na noite de sexta-feira.

No âmbito do acordo de governação entre o Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche e o Partido Socialista para este mandato autárquico, os vereadores socialistas vão receber pelouros a tempo inteiro.

Henrique Bertino, citado na nota de imprensa, afirmou que “é fundamental, para trabalhar em prol das suas gentes, haver no executivo municipal com maioria”, acrescentando que “mais importante do que os partidos, são as pessoas e os projetos que querem realizar”.

Já o PS aceitou a proposta pelo “espírito cívico de serviço ao bem comum”, defendendo que, “neste tempo de grande dificuldade e exigência, mas também de oportunidades para o concelho de Peniche, assume as suas responsabilidades e garante a todos os habitantes do concelho que não vão poupar a esforços para ir ao encontro dos seus anseios e das suas preocupações”, disse, citado na mesma nota, Ângelo Marques, presidente da comissão política do Partido Socialista e vereador eleito após concorrer à presidência da autarquia.

“Estamos convictos de que aqueles que nos elegeram como aqueles que votaram noutras forças políticas exigem que o nosso compromisso vá muito para além das lógicas partidárias ou da lógica de medição de egos, e esse desígnio maior é o desenvolvimento de Peniche e a melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes”, acrescentou.

Nas eleições autárquicas, os independentes elegeram dois elementos, o PS e PSD outros dois, cada um, e a CDU um.