De acordo com um comunicado conjunto assinado por sete autarcas daquele município do distrito do Porto, enviado à agência Lusa, "este apoio é alicerçado, especialmente, no reconhecimento do trabalho realizado pelo presidente Nuno Fonseca, que trabalhou sempre na defesa do povo de Felgueiras".

Assinam o documento os autarcas da União das Freguesias de Margaride, Várzea, Lagares, Varziela e Moure, da União das Freguesias de Vila Cova da Lixa e Borba de Godim, da União das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos, da União das Freguesias de Torrados e Sousa, da Junta de Freguesia de Regilde, da Junta de Freguesia de Sendim e da Junta de Freguesia de Pombeiro.

"A luta no combate à pandemia, todas as obras realizadas e a dinâmica verificada no município, assim como o trabalho desenvolvido em parceria com as juntas de freguesia, são as principais razões que nos levam a confiar, uma vez mais, num presidente com uma visão estratégica e vontade de fazer mais e melhor em prol de Felgueiras", lê-se no comunicado conjunto.

Aquela decisão foi tomada por "unanimidade com aclamação".

Nuno Fonseca foi eleito presidente da Câmara de Felgueiras nas autárquicas de 2017 pela coligação “Sim Acredita” e, até ao momento, ainda não foi anunciada a sua recandidatura.