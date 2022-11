O autocarro do FC Porto foi apedrejado no sábado à saída do Estádio do Bessa, depois da vitória sobre o Boavista (4-1), no dérbi portuense da 13.ª jornada da I Liga de futebol, confirmou à agência Lusa fonte dos campeões nacionais.

O incidente aconteceu nas imediações do recinto, perto da saída para a Via de Cintura Interna (VCI), provocando um vidro partido e algumas marcas na carroçaria da viatura. Numa altura em que fazia a escolta do autocarro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência, sem ter havido quaisquer feridos na comitiva 'azul e branca'. Iván Marcano (41 minutos), Stephen Eustáquio (64) e Galeno (83 e 90+2) concretizaram os tentos do triunfo do FC Porto, que atuou em superioridade numérica desde a expulsão de Reggie Cannon (58) e ainda sofreu um golo na própria baliza de Diogo Costa (90+1). Os campeões nacionais reforçaram o segundo lugar da I Liga antes da paragem para o Mundial2022, com 29 pontos, colocando-se, provisoriamente, com mais quatro do que o Sporting de Braga, terceiro colocado, e com menos cinco do que o líder invicto Benfica.