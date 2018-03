O ex-treinador de cães do Exército, de 35 anos, foi conduzido por investigadores ao local onde foram descobertos os ossos do cabo Arthur Noyer, um militar de 23 anos.

Nordahl Lelandais admitiu ter contratado o soldado, mas negou sempre qualquer responsabilidade pela sua morte.

Os investigadores deslocaram-se a Cruet, uma pequena cidade dos Alpes, a cerca de vinte quilómetros de Chambéry.

Foi neste local que as autoridades judiciais disseram ter encontrado, com a ajuda de um popular, os restos do crânio do cabo Noyer, refere a AFP, adiantando que outros ossos foram descobertos naquele lugar.

Esta descoberta conduziu, em dezembro, à acusação (indiciação) do suspeito, que se baseia, principalmente, em perícias telefónicas.